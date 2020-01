Nicole Neumann no suelta: revelaron la foto de Fabián Cubero que tiene en su casa

Nicole Neumann es una de las anfitrionas elegidas para "Divina comida", el nuevo programa de Telefe, en el que famosos abren las puertas de su hogar y reciben invitados en sus mesas.

La modelo accedió a atender a los comensales estrellas y también mostró parte de su hogar donde un detalle no pasó desapercibido para sus seguidores. En el video promocional del ciclo, se ve que la rubia aún conserva fotos de su ex pareja en un portaretratos.

Meses atrás, la rubia explicó por qué aún mantiene imágenes de su ex en su casa. "En mi casa siguen los portaretratos porque es el papá de mis hijas, no les voy a borrar la identidad de su padre", dijo en alguna oportunidad. Luego admitió: "Yo no borré fotos, nunca del papá de mis hijas, porque es el papá. Si fuese una pareja causal, no sé".

¿No soltó?