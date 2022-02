Nicole Neumann habló de los rumores de embarazo luego de su descompensación en vivo

Instagram

Los rumores de embarazo de Nicole Neumann, crecieron después de que la modelo se descompensara en "Los Diez Escalones", síntoma que puede ser común durante los primeros meses de una gestación. Sin embargo, la novia de Manu Urcera se expresó al respecto para aclarar lo sucedido.

"No, no tengo nada para comunicar. Llegado el día, se dirá. Les juro que no tengo nada para comentar. Cuando haya una buena noticia para comunicar, se comunicará", fueron las palabras de Nicole Neumann a Paparazzi cuando le preguntaron si estaba embarazada.

Nicole Neumann

Con respecto a su descompensación, afirmó que puede haber sido una baja de presión o un pico de estrés. Pero eso no es todo, ya que se dijo que Nicole Neumann y Manu Urcera fueron vistos en un centro de fertilización, aunque respecto a ese tema prefirió no hablar.

"Se dicen muchas cosas pero por el momento voy a guardar silencio", expresó Nicole Neumann, dejando la puerta abierta a la posibilidad de tener un hijo con Manu Urcera, tema que según la modelo, hablaron de que ocurra en algún momento. Si bien, no negó la visita al centro de fertilización, eligió guardar silencio.