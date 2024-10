Roberto García Moritán no está pasando por un buen momento. Tras su separación de Pampita, había declarado que se estaba enfocando en el trabajo, pero este 4 de octubre de 2024 decidió presentar su renuncia como Ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires. Esto tomó por sorpresa a todos sus seguidores, ya que el empresario lo comunicó a través de su cuenta oficial de X (antes Twitter), explicando que lo hacía para proteger a su familia.

Pampita y Roberto García Moritán

Tras su separación de Pampita, Roberto García Moritán renunció a su cargo de ministro de la Ciudad de Buenos Aires

En medio de todos los escándalos que está atravesando, Moritán decidió dar un paso al costado de la gobernación porteña mediante un contundente comunicado. El comunicado de prensa de la Ciudad alude esta renuncia a "razones personales", coincidiendo con su reciente separación de Carolina Ardohain, y además menciona algunas supuestas denuncias que lo involucran. "Lamento que des un paso al costado, pero entiendo que tu prioridad es proteger a tu familia. Quedate tranquilo que, en la Ciudad, seguiremos trabajando con firmeza para impulsar el desarrollo del sector privado", escribió Jorge Macri en relación a la renuncia.

Tras su separación de Pampita, Roberto García Moritán renunció a su cargo de ministro de la Ciudad de Buenos Aires

"Mi prioridad es el bienestar de mi familia. Por eso decidí dar un paso al costado de mi rol como Ministro de Desarrollo Económico. Siempre creí en una política al servicio de la gente: priorizando y potenciando a las PyMEs, emprendedores y a todos los que generan valor en la Ciudad de Buenos Aires. Muchas gracias a cada gastronómico, hotelero, comerciante y creativo; a todos los que invierten, producen y creen en el trabajo como motor del desarrollo", comunicó Roberto García Moritán respecto a esto.

Pampita y Roberto García Moritán

Cabe recordar que, en su momento, Yanina Latorre había dicho en LAM: "Se cansó, se hartó. No hay una tercera persona. Me dicen que él está muy en su rol político y no genera un peso, y que su familia tiene que mantenerse y vivir de algo". Esto sugiere que una de las razones de la separación entre Roberto y Pampita habría sido su enfoque en la política.

af.