Nicole Neumann habló sobre su supuesto romance con Julio Iglesias Jr.

Nicole Neumann viajó a Miami junto a sus hijas para celebrar su cumpleaños número 40. Feliz de poder festejar a lo grande, aprovechó su estadía allí para armar diversos planes. Y al parecer, hasta tuvo espacio para el romance.

O por lo menos así lo vieron varios usuarios en las redes sociales, quienes luego de que trascendiera una foto de la Neumann junto a Julio Iglesias Jr. comenzaron a especular con un posible amorío.

En la placa que se volvió viral de Nicole Neumann junto al hijo mayor del famoso cantante Julio Iglesias y hermano de Enrique, se la pudo ver a la modelo ultra sonriente.







Para tristeza de muchos, "Niki" se encargó de desmentir que entre ellos existiera una historia de amor aunque no ahorró en elogios para el artista.



"Estaba en un restaurante que fui un día y nos saludamos, nada más. Tenemos amigos en común pero solo nos saludamos. Nos conocíamos de antes, en Buenos Aires nos conocimos. Es muy buen mozo. Es un bombón, me atrae, pero no hay ningún romance, ja. Fue un ‘hola, que tal, tanto tiempo’. Nada más, cinco minutos y nada más“, contó Nicole Neumann en diálogo con Nosotros a la mañana.