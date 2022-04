Nicole Neumann hizo un contundente descargo y contó quién cuida a sus hijas

Después del accidente de Manu Urcera, Nicole Neumann armó las valijas y se instaló en Europa para acompañar al automovilista durante algunas semanas.

La pareja está en Milán, ciudad a la que viajaron después de que el deportista recibiera el alta por el incidente del fin de semana. Pero mientras disfruta de Europa, Nicole Neumann se dedicó a compartir una extensa reflexión sobre los últimos acontecimientos y aclaró con quién están sus tres hijas y cuándo se encontrarán con ella.

Nicole Neumann hizo un contundente descargo y contó quién quedó a cargo de sus hijas

"Estos fueron mis días de Domingo a martes. Mi vida es una montaña rusa constante, si bien a veces necesito sumergirme en la paz y quietud absoluta por un rato, amo que así sea!!! Pasé de un susto extremo a la paz y alegría de acompañar y cuidar a quien amo, de sentir que tiene su propio ángel que lo cuida. A vivir otra aventura increíble en el viejo continente", comenzó su reflexión.

Luego, dedicó un párrafo especial para aclarar quién quedó a cargo de Sienna, Allegra e Indiana. "Para mí, acompañar en sus sueños a quienes quiero, es cumplir un sueño también. (Y si , las chicas están en colegio y con el padre , si no estarían diciendo, como ha pasado :“esas nenas no van al colegio”?! Y en la fecha de Junio, más para vacaciones de invierno vendrán con nosotros como ya esta estipulado, ok? , besis a loa “planteadores seriales “ de haga lo que haga y como lo haga, sin saber que está todo perfectamente calculado !!!Escorpio amores", concluyó.

Nicole Neumann acompañó a Manu Urcera ensu rehabilitación después del accidente.

El arreglo de Nicole Neumann y Fabián Cubero

Antes de viajar a Europa, Nicole Neumann y Fabián Cubero hicieron un especial acuerdo. La modelo tenía este viaje estipulado desde hace tiempo que, coincide con el nacimiento de Luca, el primer hijo de Poroto con Mica Viciconte.

"Será un viaje breve y cuando regrese a la Argentina, Nicole estará con sus hijas para que Cubero esté junto a Viciconte y Luca", dijo Diego Esteves en A la tarde sobre este acuerdo que trajo comentarios.

Desde que trascendió la fecha de llegada de Luca, el hijo de Cubero y Viciconte, las miradas apuntaron a la decisión de Nicole de viajar fuera del país. Sin embargo, la modelo se encargó de aclarar que estaba programado de antemano y que no hubo otro tipo de intenciones en esta decisión.

Nicole Neumann junto a Manu Urcera en Italia.