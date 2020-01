¡Inesperado! El increíble halago de Nicole Neumann a Fabián Cubero

En medio de sus tantas batallas entre Nicole Neumann (39) y Fabián Cubero (40), la modelo y panelista dejó de lado las diferencias con el padre de sus hijas, Indiana, Allegra y Sienna y en una nota reveló que hace terapia e increíblemente se refirió al exjugador con palabras amorosas.

"La falta de amor propio hizo que permitiera algunos abusos emocionales. Lo que más trabajé este año es la idea de que vos le instalás tu valor al otro cuando aprendés a decir que no, cuando te animás a poner límites, cuando decís: 'Esto no está bien para mí y no lo voy a tolerar",`dijo y enseguida el periodista de la revista Hola Argentina le preguntó si hacía referencia a "Poroto".

Ella lejos de involucrarlo le tiró flores: "En ese sentido no tengo nada que decir sobre Fabián. Siempre fue un marido y un padre maravilloso", aseguró.