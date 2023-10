Nicole Neumann e Indiana Cubero no pasaron un muy buen último tiempo, pero cada vez nacen más rumores que las acercan. El cumpleaños de 15 de la adolescente se encuentra rodeado de especulaciones. No se sabe si se reunió con Nicole Neumann, si compartieron un almuerzo o si limaron asperezas. Lo que es seguro es que Indiana recibió un valioso regalo de Nicole. No obstante, la adolescente quedó "desconcertada".

Nicole Neumann e Indiana Cubero

"Ayer, día del cumpleaños de 15 de Indiana Cubero, Nicole llegó a la puerta de la escuela de las chicas y le dio un regalo a su hija. Aparentemente, un collar muy lindo con un diamante. Le dijo ‘cuidalo’, como dándole a entender que era algo muy valioso", informó Laura Ubfal en Intrusos.

"Estaba adelante la directora. Quedó un poco descolocada Indiana. Fue todo lo que hubo del encuentro madre e hija, ni almuerzo ni nada que ver", agregó. Mientras tanto, Karina Iavícoli dio más información.

Nicole Neumann tomó por sorpresa a su hija Indiana Cubero

Gege Neumann está haciendo esfuerzos para reunir a la familia. "Ella habló con Cubero. Quiere encontrarse con Indiana y sus hijos, que son los primos, el domingo", anticipó.

"Ayer al mediodía, Nicole e Indiana almorzaron juntas. Le llevó varios regalos, cosas que sabe que le gustan. Compartieron dos horas de un almuerzo precioso y lo mejor es que el domingo Nicole y su familia le harán un festejo de 15 a Indiana. El sábado festeja con el papá y el domingo con la mamá", detalló Iavícoli.

Indiana Cubero, actualmente, se encuentra viviendo con su padre, Fabián Cubero y la pareja del exfutbolista, Mica Viciconte, pero su madre se muestra públicamente dolida por no convivir con la joven.

SDM