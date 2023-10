El miércoles 18 de octubre, Indiana Cubero cumplió sus 15 años y lo festejó en la casa de Fabián Cubero, su padre, con una kermesse con chicos y chicas. Sin embargo, Nicole Neumann no fue invitada.

La relación entre ambas se mantiene tensa desde hace tiempo, y al parecer les está costando recomponerla. Ahora, fue Laura Ubfal quien contó en Intrusos que tanto madre como hija harán otro intento de reconciliarse antes de la boda de la modelo con Manu Urcera.

Según la periodista, Indiana se habría dado cuenta de que al ser la mayor, debería darle un buen ejemplo a sus hermanas y por eso quiere pautar nuevos encuentros con Nicole para intentar formar un vínculo nuevamente.

Nicole Neumann junto a Indiana Cubero.

Mientras tanto, Indiana Cubero continuará viviendo junto a su padre y Mica Vicciconte, pero intentará lograr una buena relación con Nicole Neumann antes de que llegue el día tan esperado de su boda con Manu Urcera.

Qué hizo Nicole Neumann mientras Indiana Cubero celebraba sus 15 años

Mientras su hija festejaba su cumpleaños, la modelo llevó a cabo una charla desde su cuenta oficial de Instagram sobre la concientización de la adopción. La actriz invitó a todos sus seguidores de participar de la conversación sobre la adopción de niños mayores y su responsabilidad.

A pesar de no estar presente en la celebración, Nicole Neumann le dedicó una publicación a Indiana Cubero. En la misma, la modelo escribió: "Quien me dio el título de mamá, felices 15, mi reina. Quien me mostró ese sentimiento de amor incondicional por primera vez en mi vida. Que seas siempre muy feliz, te amo".

J.C.C