Las mejores fotos del cumpleaños de 15 de Indiana Cubero junto a Mica Viciconte y Fabián Cubero, sin la presencia de Nicole Neumann

Indiana Cubero cumplió 15 años el día de ayer y lo festejó de manera muy bajo perfil, lo contrario a lo que le había propuesto su madre, Nicole Neumann, con quien continua distanciada, en medio de varios conflictos familiares que trascurrieron a lo largo del año. De todas maneras, la adolescente estuvo muy bien acompañada junto a Fabián Cubero, Mica Viciconte, su hermano Luca, sus hermanas y amigas del colegio.

La cumpleañera decidió celebrarlo en un establecimiento de juegos, que contaba para jugar al bowling y máquinas para divertirse. Además, en las imágenes que trascendieron, se la pudo ver a Indiana muy feliz, soplando las velas, mientras la ovacionaban y cantaban el ‘’Feliz Cumpleaños’’.

Indiana Cubro junto a Fabián Cubero, Mica Viciconte, Luca y sus hermanas

Durante el íntimo evento, no faltó la música divertida para que los más jóvenes se sintieran a gusto, por supuesto, la comida como mesa dulce y snacks no faltaron.

Indiana Cubero y su familia

Indiana Cubero, junto a sus hermanas Sienna, Allegra y su hermanito Luca

Una de las presencias que más llamó la atención, fue la de Soledad Cubero, hermana del futbolista, quien compartió un vídeo cuando Indiana llega a la bolera y es sorprendida: ‘’Día de muchas sorpresas y sobre todo mucho amor, Feliz feliz 15 amor mío, verte feliz es todo’’, escribió.

Indiana Cubero y su tía, Sole Cubero

El saludo de Nicole Neumann a su hija Indiana Cubero por su cumpleaños

Por otro lado, Nicole Neumann no estuvo presente en la celebración, pero en Intrusos revelaron que la modelo estaría preparando su cumpleaños de 15 a parte para su hija. Sin embargo, durante la mañana, bien temprano, sorprendió al dedicar unas palabras muy emotivas a su hija mayor, Indiana Cubero: "¡Felices 15 mi reina! Quien me dio el título de 'Mamá', quien me mostró ese sentimiento de 'amor incondicional' por primera vez en mi vida. Que seas siempre muy feliz! Te amo!", concluyó.

D.M