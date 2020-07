Nicole Neumann, muy dura con Mica Viciconte: picante palito en redes sociales

La polémica entre Nicole Neumann y Mica Viciconte sigue sumando episodios. Después de la polémica por el video de Tik Tok que hizo la novia de Fabián Cubero, la modelo fue por más.

Aunque no quiso sumar declaraciones, "Nikita" dio a entender que esta guerra recién comienza cuando dio likes a frases de sus seguidores que defenestraban a la ex chica Combate. “Micaela siempre admiró y envidió a Niky Neumann, no se olviden que usaba zapatos de la marca de Nicole y vos Poroto te merecés que tus hijas no te hablen nunca más en la vida. Tanto te van a reprochar" , fue uno de los tremendos tweet que la modelo avaló con su corazón y que Ángel de Brito se encargó de leer en LAM.

“Poroto no piensa en las nenas permitiendo que la bicha de la novia haga estas cosas, de a ratos se olvida que la prioridad deberían ser sus hijas. Con Nicole son felices y reales, tanto que quieren volver con ella cuando están con el padre. Por algo será”, leyó el periodista.

Lo cierto es que De Brito echó más leña al fuego cuando asumió que las cuentas desde donde se escriben estos mensajes son de usuarios sin foto. “Esto la madre le pone ‘me gusta’, esto es lo que más me extraña. Además son cuentas que no tienen ni foto, son cuentas con muy pocos seguidores”, concluyó.