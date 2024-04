Nicole Neumann está transitando su embarazo con mucha felicidad. La modelo espera su primer hijo junto a Manu Urcera y a través de sus redes comparte su día a día.

En esta oportunidad, la top model mostró su rutina de maquillaje durante el embarazo, dando sus tips de belleza más halagados, con una piel luminosa y una mirada deslumbrando en pocos pasos y con pocos productos.

"Te dejo un ejemplo de cómo darle varios usos a un simple lápiz marrón !! Para un 'make up- no make up' de todos los días", comentó Nicole junto al video en donde se la ve realizarse un maquillaje muy natural.

La modelo mostró cómo sólo con un lápiz marrón logró hacerse un delineado suave y resaltar también sus cejas.

Nicole Neumann sorprendió con su rutina de ejercicios fit en pleno embarazo

En un video publicado en su cuenta de Instagram, Neumann demostró su compromiso con el bienestar físico tanto propio como el de su bebé.

Realizando sentadillas con una técnica impecable, desafió cualquier idea preconcebida sobre las limitaciones que pueda imponer el embarazo. Su mensaje fue claro y contundente: "No es ganas, es disciplina".

