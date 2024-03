Nicole Neumann está a tan solo unas semanas de dar a luz a su cuarto hijo, y el primer varón. Mientras disfruta a más no poder de este momento tan especial, la modelo decidió irse de vacaciones junto a su esposo, Manu Urcera, su dos de sus hijas, Allegra y Sienna.

Los cuatro viajaron a la ciudad José Ignacio, de Uruguay, donde pudieron disfrutar de la playa y el sol antes de que se termine el verano. Ahora, Nicole compartió varias imágenes de su escapada e incluso mostró el traje de baño ideal para su pancita.

Además de subir fotos del paisaje y de su familia, Neumann posó junto a una pileta con un traje de baño rosa de una sola pieza que resaltaba a la perfección su cuerpo a tan solo unas semanas de dar a luz. El mismo tenía una ventana en el medio donde se podía ver su panza.

El traje de baño rosa de Nicole Neumann.

Pero eso no fue todo, ya que Nicole Neumann también subió una foto en donde lucía un traje de baño similar, pero en este caso era azul con la espalda abierta. El posteo no tardó en cosechar miles de "Me gustas".

El traje de baño azul de Nicole Neumann.

Quién será el encargado de elegir el nombre del nuevo bebé de Nicole Neumann

La pareja se muestra cada vez más contenta por la llegada del nuevo integrante de la familia. La modelo no reveló cuál será el nombre del pequeño, sin embargo, confesó en una reciente entrevista que será el corredor quien lo elegirá.

En una entrevista con el Pollo Álvarez, Manu Urcera admitió que Nicole Neumann lo está ayudando a elegir el nombre de su bebé: "Nicole me dio un abanico y yo elegí, estamos entre dos opciones".

J.C.C