Nicole Nuemann embarazada y al rojo vivo con su vestido de seda

Nicole Neumann se encuentra transitando el último trimestre de su embarazo. La modelo espera su primer hijo varón junto a Manu Urcera. Lo cierto es que Nikita mantiene el estilo y el buen gusto para la ropa y quedó demostrado con su último vestido de seda rojo.

La modelo compartió en sus redes sociales las fotos y videos de como luce un elegante y fino vestido rojo con su pancita de embarazada, la cual está cada vez más grande.

El vestido de Nicole Neumann al rojo vivo

Desde que Nicole Nuemann anunció su embarazo con Manu Urcera en diciembre del 2023 que a modelo no deja de mostrar su pancita y de vivirlo a pleno. Lo cierto es que ella no deja sus compromisos laborales de lado y en cada uno de ellos los hace con looks que se destacan.

Nicole Nuemann y su vestido rojo

El último fue cuando estuvo presente en "Los 8 Escalones", en el mismo ella lució un vestido rojo de seda que le quedaba a la perfección y resaltaba la pancita de su primer hijo varón.

De una sola manga, con volados combinado, mientras que el otro permanecía descubierto. Al cuerpo y largo pero solo hasta las rodillas y combinado con unos zapatos negros que hacía juego con su look.

Nicole Nuemann y su vestido rojo

El outfit fue completo, combinado con un brazalete plateado. Llevó el cabello suelto y con hondas a lo largo y un make up que jugaba a la perfección. Base, máscara de pestañas y por supuesto, un gloss rojo pasión.

Nicole Nuemann y su vestido rojo

Nicole Neumann está a pocos meses de dar a luz, y con estilo y elegancia sigue luciendo a la moda.

J.M