Nicole Neumann está ultimando todos los detalles de lo que será su boda con Manu Urcera. Luego de reunirse con Laurencio Adot, quien será el diseñador de su vestido principal, la modelo dio detalles del rol que jugarán sus hijas, Indiana, Allegra y Sienna, en su gran día.

“Ya están definidas las damas de honor. ¿Van a ser tres amigas tuyas y tus tres hijas?”, le preguntaron en una nota para "Intrusos".

“Once damas de honor son, y mis tres hijas tienen otro rol (risas), van a llevar los anillos, forman parte del cortejo”, reveló Nicole sobre el importante rol que tendrán sus hijas en la ceremonia.

Luego, el notero le consultó por su vestido, que se dijo que iba a tener un estilo "romántico". Sin querer revelar mucho sobre el traje, Nicole acotó: “Es vestido de novia, tiene blanco”, fue la escueta respuesta de la top model.

Qué hay de cierto sobre el contrato prematrimonial de Nicole Neumann

Recientemente, salió a la luz que la familia de Manu Urcera le habría pedido que firmaran un contrato prenupcial para mantener en resguardo el patrimonio de la familia. Ahora, la modelo fue consultada sobre el tema y respondió a los rumores.

“Se habló también de un contrato prematrimonial, ¿es cierto?”, fue la consulta del periodista de "Intrusos". “Yo no estoy enterada”, contestó y agregó: “No me molestaría tener un contrato prematrimonial, pero no se me ocurrió”.

Hace un tiempo trascendió la información de que sería el padre de Manu Urcera el que no confiaría del todo en Nicole Neumann. "Claudio, el padre de Urcera es dueño de una empresa petrolera en el sur del país y no vería con buenos ojos que su hijo se case con una mujer tan mediática y con tres hijos". habían dicho desde el programa que conduce Flor de la V.

