Nicole Neumann respondió a las especulaciones de un contrato prenupcial con Manu Urcera

Nicole Neumann se está encargando de los preparativos de su boda con Manu Urcera, que sellará su amor el 8 de diciembre. En medio del escándalo con Fabián Cubero y la tormentosa relación con Indiana, su hija, salió a la luz que la familia del piloto le habría pedido que firmaran un contrato prenupcial para mantener en resguardo el patrimonio de la familia. Ahora, la modelo fue consultada sobre el tema y respondió a los rumores.

Hace un tiempo trascendió la información de que sería el padre de Manu Urcera el que no confiaría del todo en Nicole Neumann. "Claudio, el padre de Urcera es dueño de una empresa petrolera en el sur del país y no vería con buenos ojos que su hijo se case con una mujer tan mediática y con tres hijos". revelaron en Intrusos.

Intrusos, el programa de Flor de la V en la pantalla de América TV, fue a consultarle a Nicole Neumann sobre la información que trascendió con respecto a la familia de Manu Urcera. "Yo no estoy enterada. En el caso que me lo pidan, no me molestaría", aclaró la modelo desmintiendo los rumores de que la familia Urcera le habría pedido que firmara un acuerdo prematrimonial.

Luego, cortante, cerró: "No sé que decirte, porque no se me ocurrió". Así, Nicole Neumann desmintió categóricamente que la familia de Manu Urcera le habrían pedido que firmara un contrato prenupcial para proteger el patrimonio familiar. Con respecto al cuerdo familiar, la familia y el piloto habrían pactado su futuro. "Urcera hizo un acuerdo con su familia: desarrollar su trabajo como piloto de carrera hasta que se haga cargo de la empresa familiar a los 40 años", contaron en Intrusos.

Además, en Intrusos dieron información sobre los preparativos del casamiento entre Nicole Neumann y Manu Urcera. Al parecer, la modelo y su suegra tuvieron un pequeño entredicho con respecto a la cantidad de invitados: la novia quería una celebración íntima, con sus más queridos, pero su suegra tiene otros planes para la boda. "Nicole tenía en sus planes algo íntimo. Pero va a ser una boda multitudinaria, porque su suegra le dijo 'Yo de movida, tengo 500 invitados'", contó Maite Peñoñori, panelista del programa.

Nicole Neumann está muy ocupada preparando todo los detalles de su casamiento con Manu Urcera, que será la boda del año. La modelo es sumamente perfeccionista y está en cada detalle de la celebración para que todo salga de acuerdo a lo esperado, pero también intenta que quede en secreto y nada trascienda. Por supuesto que algunas cuestiones salieron a la luz, y ahora, en Intrusos, contaron cómo será el vestido de novia.

Recientemente se conocieron los detalles de lo que será el vestido que la top model usará en su gran día. Pese a que ella no dio indicios. Luego de que trascendiera la visita de Nicole al atelier de Laurencio Adot, quien será el diseñador del vestido, Maite Peñoñori reveló: "Son sus amigas de toda la vida, no pertenecen al ambiente. Los vestidos que van a usar ellas son hechos a medida. Se divirtieron mucho en el lugar y me dijeron que la vieron muy relajada a Nicole y contenida por sus amigas".

"Va a tener tres cambios. El vestido de Laurencio será el principal y ya tiene decidido el diseño. La tela es exclusiva de España y es seleccionada por ella. Llevará tres meses de elaboración. Tendrá estilo romántico", contaron en Intrusos sobre cómo será el vestido que lucirá Nicole Neumann en la boda con Manu Urcera.

