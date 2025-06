Separado de Wanda Nara y enfocado en su carrera musical, L-Gante vuelve a ser noticia esta semana luego de que un juez fijó la cuota alimentaria que deberá pagarle a su hija, Jamaica, de tres años, fruto de su ex relación con Tamara Báez.

La mala relación entre L-Gante y Tamara Báez se agravó cuando el músico no cubría las necesidades básicas de su hija, Jamaica, debido al bajo monto que le enviaba a su ex de forma mensual. Por esta razón, la joven se cansó y recurrió a la Justicia para llevar adelante su reclamo y obtener una cuota alimentaria actualizada.

La millonaria cifra que L-Gante deberá pagar por la cuota alimentaria de su hija

Finalmente, un juez dictó la suma de dinero que deberá pagar por la manutención de su pequeña de tres años. Según reveló el periodista Juan Etchegoyen, el magistrado determinó que L-Gante deberá abonar cerca de 5 mil dólares por mes como cuota alimentaria.

L-Gante junto a su hija, Jamaica.

En este sentido, explicó: “Desde el año 2023, L-Gante le envía un dinero a Tamara que no satisface las necesidades básicas de su hija Jamaica y me dicen que Tamara está muy cansada de pelear por esto. Me dieron la cifra de dinero que Elián adeudaría y es millonario el número”.

Además, contó que según sus fuentes en un principio Elián Valenzuela le enviaba 300 mil pesos que luego fueron 700 mil, y esa sería la cifra que le entrega actualmente. “Tamara está luchando con esta situación hace dos años. Está todo muy mal y me dicen que en una nueva decisión provisoria del juez le aumentaron la cuota a Elián, pero él le pasa el dinero que te acabo de mencionar”, expresó en Mitre Live.

En este sentido, Juan Etchgoyen comentó sobre la suma actualizada que deberá pasarle a su niña: “El juez dictaminó que Elián le envíe por mes una cifra cercana a los 5 mil dólares mensuales y 700 mil pesos no es ni un cuarto de eso".

L-Gante y Tamara Báez.

En cuanto a cómo se encuentra Tamara Báez frente a esta situación prolongada con el padre de su primogénita, el panelista, que habló con el entorno cercano a la joven, aseguró que está "muy angustiada" y que ya no aguanta más esta guerra con el cantante. Tras varios meses de lucha, la influencer finalmente recibirá el alivio que tanto esperaba para poder garantizarle una mejor calidad de vida a Jamaica, de quien tiene la custodia definitiva.

De esta manera, salió a la luz cuántos millones deberá pagar L-Gante por la cuota alimentaria de su hija: la Justicia dictaminó una suma de 5 mil dólares por mes.