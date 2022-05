Nicole Neumann rompió el silencio sobre la publicidad de Fabián Cubero con su hija

Es de público conocimiento la mala relación que existe entre Nicole Neumann y Fabián Cubero desde que se separaron hace algunos años atrás. A pesar de que el futbolista esté esperando su primer hijo con Mica Viciconte y la modelo esté en pareja con Manu Urcera, todavía hay motivos de conflicto entre ambos.

Generalmente se trata de sus hijas. En esta oportunidad, Nicole Neumann fue consultada en el móvil de Intrusos por una publicidad que Fabián Cubero grabó con la colaboración de su hija, Allegra. La niña de 11 años de edad, ayudó a su papá con una pauta publicitaria.

Nicole Neumann junto a sus hijas.

Al parecer, Nicole Neumann no estaba ni enterada del asunto y reaccionó cuando le preguntaron sobre esto: "No tengo ni idea de qué me están hablando. Debería estar enterada". De esa forma dejó en evidencia la falta de comunicación que existe entre ellos respecto a estos temas.

Como si eso fuera poco, Nicole Neumann agregó: "La verdad es que no tengo nada de ganas de entrar en ningún tipo de conflicto". Más allá de los idas y vueltas, parece haberse cansado de tener problemas con su exmarido, por lo que prefiere llamarse al silencio en estos casos, para evitar males peores.

Las vacaciones de Nicole Neumann y Manu Urcera

La modelo y su pareja se tomaron unos días de descanso en Europa, donde recorrieron diferentes paisajes que Nicole Neumann fue compartiendo con sus seguidores a través de su cuenta oficial de Instagram. Pero uno de los detalles más increíbles fue uno de los hoteles donde pararon.

Nicole Neumann y Manu Urcera en sus vacaciones.

Se trata del "ODSweet Duomo Milano Hotel", que ofrece una experiencia única rodeado de chocolate y malvaviscos, tal como se puede leer en su página oficial: "Para aquellos que quieran un descanso glotón, los Sweet Corners están disponibles en todas las habitaciones sin cargo adicional. Seleccionamos para ti los mejores productos, que podrás degustar en cualquier momento de tu estancia".

"¿Alguna vez te has alojado en una Suite Chocolate? Eso es imposible. ¿Alguna vez te ha seducido una Marshmallow Suite? Eso es poco probable. Bueno, ha llegado el momento de intentarlo. Las habitaciones son una verdadera experiencia, conectada con el mundo del diseño y el lujo Made in Italy. El precioso trabajo del arquitecto Franco Costa y su personal es la base del estilo del Hotel hecho para encantar. Un concepto de hotelería y hospitalidad contemporánea y refinada".