La frustración de Nicole Neumann tras sufrir un accidente

Nicole Neumann (39) tuvo un accidente doméstico mientras jugaba con sus hijas y al día siguiente llegó a su lugar de trabajo en brazos de uno de los guardias del canal. Una vez en el piso, la reconocida modelo explicó a todos sus compañeros cómo fue el incidente, y hace algunas horas compartió con sus followers su cuadro: distensión ligamentos cruzados.

"Me frustra no tener autonomía. Anoche lloré. Tuve un accidente. Mis hijas quisieron que suba a la cama elástica a jugar a la mancha con ellas. Primero les dije que tenía el cuerpo cansado, pero me terminé subiendo y de golpe vi las estrellas. Terminé tirada", comenzó la rubia.

Luego, con total angustia, la panelista continuó contando en Nosotros a la Mañana: "Pensé que me había sacado toda la rodilla. Todavía no sé lo que tengo, pero de acá me voy a retirar a mi hija del jardín y después voy a hacerme estudios". "Fémur, distensión ligamentos cruzados, desgarro meniscos",publicó luego en su cuenta oficial de Instagram.