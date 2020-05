Nieves Zuberbühler, corresponsal del TN, confirmó haber tenido COVID-19

Nieves Zuberbühler, corresponsal de TN en Nueva York, se enteró que tuvo coronavirus de forma asintomática luego de realizarse el test de los anticuerpos y que éste le diera positivo.

Según explicó la periodista, lo que la llevó a hacerse el estudio fue que su novio se sintió mal unos meses "sin los síntomas que eran los del coronavirus en ese momento". "Cuando a él le dio positivo dijo que me lo iban a hacer para ver qué me daba a mí. La verdad es que siempre me sentí perfecta, no mostré nunca ningún tipo de síntomas", relató.

En el programa donde trabaja Nieves, llamado "60 minutos", unas 20 personas de entre los 60 empleados testearon positivo: "Y esto ocurrió antes de que el resto de la ciudad de Nueva York entrara en pausa. Esto ocurrió el 22 de marzo y yo dejé de ir al trabajo el domingo 8. Mi lugar de trabajo fue un foco de infección temprano".

"Lo más probable es que me lo haya contagiado en el trabajo. Estábamos editando en salas de edición muy pequeñas; de mis compañeros más cercanos todos lo tuvieron. Ellos me lo contagiaron, yo se lo contagié a mi novio y él no fue asintomático pero yo sí. Siempre me sentí perfecta. Ese es el peligro de este virus", detalló Zuberbühler.

"Me deja tranquila que yo entré en cuarentena porque tuve contacto con personas que tuvieron el virus y fui muy cuidadosa y responsable. Si no hubiese sido así hoy me sentiría muy mal. Tengo mi conciencia tranquila. Sí me quedé mal cuando fui a los negocios esenciales y no utilizaba barbijo porque no se nos pedía", reconoció.