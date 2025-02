“No lo podemos permitir”: el equipo legal de Anabel Pantoja actuará contra las calumnias por maltrato infantil

Anabel Pantoja ha decidido pronunciarse tras las recientes informaciones surgidas en los medios sobre la hospitalización de su hija Alma. A través de un video, la colaboradora de televisión aclaró su postura y mostró su indignación por las especulaciones sobre presuntos malos tratos.

“No nos defendemos de nada, porque lo único que hemos hecho amar, proteger y cuidar todo lo que tenga que ver con Alma”, declaró Anabel. A pesar de que en estos momentos su prioridad es su hija, también ha dejado en claro su dolor ante las acusaciones infundadas: “¿Me duele en el alma? Sí, porque se me está acusando y se nos está poniendo en el ojo de algo que no hemos hecho, pero no me preocupa”.

El equipo legal de Anabel Pantoja actuará contra las calumnias por maltrato infantil

Su equipo legal, integrado por las abogadas Mercedes Ruíz-Rico e Irene Sorribas, ha informado que tanto Anabel como su pareja, David Rodríguez, están evaluando tomar medidas legales contra los medios que han difundido calumnias e injurias en torno a la situación. “Esto es terrible. Estamos hablando, sobre todo, del interés de una menor”, afirmó Sorribas.

El principal argumento de las letradas se basa en la protección de la pequeña Alma y su derecho a la intimidad. “Ahora mismo, [Alma] es una menor de 40 días, pero, dentro de unos años, será una niña que tendrá acceso a todo lo que se está publicando y verá que han afirmado que sus padres la han maltratado. Eso no lo podemos consentir”, explicó la abogada de forma tajante. En la misma línea, Ruíz- Rico añadió: “Si es desagradable ingresar a una hija, imagina que tengas que leer que la has maltratado. Es inaceptable”.

Desde el equipo legal también recalcan que la apertura del protocolo de protección infantil fue un procedimiento estándar. “Se ha abierto un protocolo, como se tiene que abrir, porque son procedimientos que se marcan para la defensa del menor. En ningún caso hay ninguna sospecha de ningún tipo de maltrato infantil ni nada parecido”, aclaró Sorribas.

Por otro lado, insisten en que la ley del menor establece que todo niño tiene derecho a la protección de su interés y sus derechos fundamentales, algo que no en este caso consideran vulnerado por las especulaciones mediáticas. Además, confían en que la situación se esclarezca en los próximos días. “Son diligencias muy rápidas. A Anabel y a David les han llamado a declarar muy deprisa y les han dejado marchar sin ningún tipo de cargo porque no hay nada”, concluyeron las abogadas.

Mientras tanto, Anabel Pantoja sigue centrada en el bienestar de su hija y en recuperar la tranquilidad familiar tras estos difíciles momentos.

