Los participantes de Gran Hermano 2025, a poco menos 10 días de cumplir un mes desde su ingreso, ya festejaron la Navidad dentro de la casa. Sin embargo, tras la escasez de comida previa y los excesos en la cena de Nochebuena, el miércoles, la mayoría de los jugadores tuvieron problemas estomacales e hicieron una larga fila para poder ingresar al único baño de la casa.

En la mañana del 25 de diciembre, tras haber amanecido todos los participantes del reality luego de celebrar Navidad hasta tarde, se hicieron una larga cola utilizar el único baño que tiene la casa. Este inconveniente prosiguió durante luego del almuerzo, muchos salieron disparados de la mesa para ir al sanitario, mientras que otros prefirieron no comer.

Las cámaras que tiene la casa más famosa del país en lugares estratégicos, lograron captar a varios de los participantes afuera del baño esperando su turno, incluso algunos mostraban signos de cierta desesperación. Luego de que Ezequiel saliera, Ulises iba a tomar su lugar en el baño, pero fue interrumpido por Brian que le expresó que estaba hace rato esperando para ingresar.

Incluso con la llegada de una de las chicas que lo ve incómodo le pregunta cuando sale del baño: “¿Fuiste al baño? ¿Descargaste?”. Ante esta situación responde: “No todo. Perdón, pero no podía más”, expresa tras el escatológico momento luego del almuerzo de Navidad.

Por supuesto que el tema de a alimentación es uno de los grandes problemas en a convivencia, siendo que los recursos son escasos y si bien realizan preparaciones acorde a la situación, que opacaron la Navidad para muchos, es la disputa interminable de Petrona y Sandra por la cocina, considerada una zona clave. Pero esta pelea sin fin ya empezó a molestarles a algunos de los participantes de Gran Hermano como a Andrea.

“El otro día no me gustó como hizo una comida que yo, que sé cocinar, a veces me da asco lo que comemos”, expresó la participante en una conversación con Claudio. “Había puesto la carne a hacer la salsa, que es cruda, ¿entendés? O sea, era salsa con sangre. Y a mí me da asco, bol…, porque yo cocino la carne aparte”, concluyó.

Pero no todo se centró en la cena y en los problemas estomacales que esta le generó a los participantes de Gran Hermano, una televidente detecto “una presencia muy especial” durante la transmisión del programa. “Todo bien, ¿pero quién es ese rostro que aparece? Me dio miedo”, expresó la joven en sus redes sociales junto con una captura de dicho momento.

Este posteo inquietó a muchos seguidores de la casa más famosa del país que rápidamente recordaron que no es la primera vez que ocurren hechos inexplicables. Además, agregaron que en la temporada anterior a Emma Vich le sucedió algo similar que había dejado a más de uno con la boca abierta.

Con todos estos inconvenientes que los participantes de Gran Hermano están teniendo en estos últimos días, la gran cena de Navidad de este año tuvo sus problemas e incomodidades. Por ahora las peleas entre ellos no crecieron pero se nota la incomodidad de algunos ante hechos de convivencia que se están pasando por alto.

