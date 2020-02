Noelia Marzol reveló que sufrió acoso a través de las redes sociales

Noelia Marzol denunció un fuerte episodio de acoso que vivió a través de las redes sociales con un hombre que comenzó a mandarle mensajes.

“Qué linda que estabas ayer en la obra. Primera vez que iba y es algo distinto. Sos una bomba. ¿Cómo te trata el lunes? Así me ponés con tus fotos”, compartió la actriz en sus redes sociales mostrando su nombre y apellido. “Tuve una conversación muy larga con este sujeto… Intenté explicarle varias cosas, pero no entiende. ¿Alguien me ayuda?”, acotó sobre los mensajes del hombre quien le había mandado fotos de sus partes íntimas.

“Esto me pasa desde hace tiempo. Conozco pocas mujeres que no hayan sufrido una situación similar”, dijo Marzol en una nota con el sitio Teleshow. Además, recordó la primera vez que le tocó vivir algo así cuando era una niña: “Me pasó que andaba en bici con una amiguita. Dábamos la vuelta manzana mientras nuestras mamás esperaban en casa. En una de esas vueltas un señor se empezó a masturbar entre el filo de la vereda y una casa, por lo cual inevitablemente tuvimos que pasar por ahí y verlo. Esa fue la primera vez que un hombre me mostró su miembro sin que se lo pida. Obvio no salimos nunca más a andar en bici".

Si sufrís violencia de género o conocés a alguna víctima, llamá al 144: es gratis y atiende las 24 horas.