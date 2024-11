Primero, las polémicas imágenes de Wanda Nara con L-Gante, tras el veredicto del juicio. Después, un vivo en el que aparecen a los besos y se dicen "Te amo". Y ahora, un polémico pedido de divorcio de Mauro Icardi. Wanda Nara se volvió el centro de un escándalo, y recibió fuertes críticas de diversos compañeros. Muchos de ellos le pedían que no era necesario mostrarse, mientras que otros cuestionaban sus decisiones. En medio de la tormenta, Nora Colosino, la mamá, decidió salir a defenderla.

Nora Colosino, la mamá de Wanda Nara, se metió en la polémica separación de su hija: "La verdad es una sola"

L-Gante y Wanda Nara aparecieron en un vivo de Instagram, donde se confesaban su amor y se daban tiernos besos. El momento se viralizó en redes sociales y los usuarios no tardaron en comentar al respecto. Rápidamente, la modelo decidió hacer un fuerte descargo, donde aseguró: “La cultura machista está muy lejos de lo que quiero para mí y mis hijas. Estoy separada y libre de estar con quien quiero y sobre todo con quien me haga bien”. De esta manera, pidió libertad a sus fanáticos y que la acompañen en las decisiones que toma si así lo desean.

Sin embargo, esto generó fuertes críticas contra ella. Algunos la trataron de "traidora" o "mala madre", mientras que otros apoyaron su elección de separarse de Mauro Icardi. En esa línea, la conductora, además, realizó una picante acusación. Según informaron en A la tarde, Wanda llevaría al futbolista a la justicia por no hacerse cargo del alimento de sus hijas. En ese mismo comunicado que hizo en redes, había aclarado: "Me hago cargo económicamente de mis hijos sola, lucho con una mudanza y recuperar a las mascotas de mis hijas que lamentablemente son rehenes, también con amenazas".

En este contexto, donde Wanda Nara está siendo insultada desde varios frentes, salió en defensa su mamá Nora Colosino. La mujer se expresó en redes sociales contra las personas que destrozaron a la mediática por su nuevo romance. “Solo el dueño de la casa sabe dónde están las goteras. Así que no aceptes críticas de quien no sabe ni un tercio de lo que pasas. Solo tú sabes de tus luchas y tus dolores”, se leía. De esta manera, agregó: “Con respeto dedicado a todos los que en privado me escriben. La verdad es una sola y no la conocen. Amo incondicionalmente a mis hijas”.

Wanda Nara sigue estando en el ojo de la tormenta, y es observada por los medios de comunicación. Su separación de Mauro Icardi se une a la lista de polémicas rupturas que hay este 2024, y donde las mujeres salieron más criticadas. La modelo y su mamá ya se pronunciaron al respecto; sin embargo, el futbolista mantiene el silencio, mientras se encuentra en Turquía. ¿En qué podrá terminar todo este escándalo?

A.E