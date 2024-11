Recientemente, Wanda Nara y L-Gante confirmaron su tan controversial romance. Luego de muchas idas y vueltas, la empresaria y el cantante de RKT decidieron hacer oficial su relación por medio de un vivo en Instagram, donde se los veía a ambos muy enamorados.

Todo esto derivó en comentarios polémicos de los medios de comunicación de Turquía, el país donde Mauro Icardi está viviendo. En las últimas horas dieron a conocer, a través de un programa de televisión, los fuertes dichos que están circulando en la nación extranjera sobre el futbolista y la modelo.

Mauro Icardi y Wanda Nara

Esto dicen de Mauro Icardi y Wanda Nara en Turquía

Después de que la mediática y el artista blanquearan su amorío públicamente, los comentarios dentro de los distintos medios de comunicación no se hicieron esperar. En nuestro país se venía hablando sobre este supuesto romance hace mucho tiempo atrás. Sin embargo, en Turquía comenzaron a hablar de este tema luego del video en donde ambos se besan y afirmar que estan de novios

Los dichos sobre Wanda en el país donde está jugando Icardi, no fueron para nada positivos sobre esta relación. De esto hablaron en el Diario De Mariana, programa conducido por Mariana Fabbiani. "Yo creo que en ese cultura en general la mujer es una propiedad del hombre. Hay hostigamiento y violencia digital hacia la figura de Wanda", comentó Franco Torchia.

De la misma manera, en plena transmisión, el periodista se comunicó con una fuente directa de Turquía y esta le informó: "Los fans del equipo en el que juega Icardi son aproximadamente 30 millones, Wanda corre peligro si vuelve a Turquía realmente si vuelve en este momento".

Mauro Icardi, Wanda Nara y L-Gante

A su vez se hablo sobre la situación legal de del autor de cumbia, pero de lo que no quedan dudas es que en este momentos los fans del jugador de el Galatasaray estan furiosos con la empresaria y así lo demostraron en los distintos medios y redes sociales. Hay que destacar que la cultura de la nación del extremo oriental es muy distinta a la de nuestra región y muchas tradiciones que aquí se consideran como machistas, en ese lugar son recurrentes y normales.

El contundente descargo de Wanda Nara

Frente a estos terribles comentarios, la modelo eligió usar su red social perteneciente a META para defenderse de los comentarios que los fans de su exmarido expresaron en su contra. A través de un comunicado que subió en sus historias, la empresaria confirmó que no está de acuerdo con la cultura machista de Turquía y que con su vida ella va a hacer lo que considere correcto.

Wanda Nara vía Instagram

"La cultura machista está muy lejos de lo que quiero para mí y mis hijas. Estoy separada y libre de estar con quien quiero y sobre todo con quien me haga bien. Los fans deberían conocer todas las partes y situaciones para realmente estar orgullosos o no de su ídolo. Me hago cargo económicamente de mis hijos sola", sentenció Wanda Nara aclarando que su relación con Mauro Icardi terminó y que ella tiene la potestad de elegir sobre su vida.

A.D