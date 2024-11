Sin dudas que los últimos meses fueron realmente turbulentos para Wanda Nara debido a que tomó una determinación que cambiaría su futuro y es que se separó del padre de Isabella y Francesca Icardi, Mauro Icardi, algo que conllevó readaptarse y cambiar la forma de vivir. Además, la modelo nunca dejó sus compromisos laborales y rápidamente tuvo que tomar la conducción de "Bake Off Famosos" que la tiene en el centro de la escena no solamente por llevar los hilos del reality, sino que también por diferentes momentos que se dan durante las emisiones transmitidas por Telefe y Disney+.

Lo cierto es que el "Diario de Mariana" de América TV pudo tener acceso a su palabra y no esquivó las preguntas relacionadas al futbolista y, entre algunas respuestas, confirmó que realizó el pedido de divorcio, entre otras cuestiones relacionadas a cómo es su vida en el país.

Wanda Nara y Mauro Icardi.

Wanda Nara fue tajante y le pidió el divorcio a Mauro Icardi: qué dijo

En medio de la confirmación de su romance con L-Gante, Wanda Nara también se refirió a qué medidas tomó en cuanto al matrimonio que legalmente aún mantiene con Mauro Icardi. El "Diario de Mariana" logró entrevistarla y consultar sobre diferentes aspectos que tienen como protagonista al excompañero de Lionel Messi en el PSG de Francia. En primer lugar, la artista manifestó: "Ya no estoy en contacto con Mauro”. Luego, intentó poner paños fríos y aseguró que mantiene una buena relación por las hijas que tienen en común.

La hermana de Zaira Nara y expareja de Maxi López es una mujer de mundo y le consultaron acerca de su actualidad. "Yo estoy viviendo acá, en mi país, y estoy muy feliz acá”, señaló. Está más que claro que la consulta por el divorcio iba a estar y reveló: "No tengo ni idea cómo está el divorcio, no me estoy ocupando de eso”.

Desde hace un tiempo que se conoce la información de que Wanda Nara le había pedido el divorcio a Mauro Icardi y esta vez lo dejó más que en claro al remarcar que "sí pedí el divorcio, pero lo dejé en manos de otra gente”. La conductora de "Bake Off Famosos" está intentando rehacer su vida en la República Argentina y deja a las claras que está saliendo a flote post ruptura amorosa con el padre de sus hijas que tanto dolor le causó hace un tiempo. De momento, ella confesó y un vivo de Instagram reforzó el hecho de que están afrontando un vínculo amoroso con L-Gante tras las intercambios que también habían mantenido algunas semanas atrás.

BL