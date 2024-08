Fue a través de sus estados de WhatsApp, en donde Fátima Flórez subió varias fotos de Lionel Scaloni. Esta polémica surgió luego de que se confirmara la nueva relación entre Javier Milei (su exnovio) y Yuyito González. Todo esto desató el enojo de Elisa Montero, quien es la esposa del director técnico.

Estalló la polémica luego de la foto que subió Fátima Florez sobre Lionel Scaloni

Según Marcela Tauro, Montero se contactó con la humorista para pedirle que deje de hacer esas publicaciones. "Me llegó que aparentemente la habría llamado (a Fátima) la mujer de Scaloni y le habría dicho ´sos grande para hacerte la bebota´", reveló la periodista en el programa Intrusos de América TV.

Lejos de que con ese llamado la situación cesara la expareja de Milei redobló la apuesta y subió una provocativa foto.

La polémica foto que Fátima Florez subió sobre Lionel Scaloni.

Claro esta que la ex Primera Dama no quiere alejarse de esta polémica ya que después de la reacción de Elisa Montero, ella compartió un video imitando a Susana haciendo referencia a este tema. En la grabación se escucha a una persona que le pregunta: "¡Susana, Susana!¿Qué pensás de Fátima que dicen con lo de Scaloni?". Ella contestó: "No, por favor no involucren a nadie. A mí sí me gusta Scaloni, está lindo, pero está casado, así que no, no por favor". Pero no terminó ahí, porque el video siguió con un dicho subido de tono. "Yo mientras tanto, me voy a comer este caramelito, riquísimo, es fabuloso...¡Como Scaloni!, concluyó.

Polémica entre Fátima Florez y Lionel Scaloni

En las últimas horas se filtró otra publicación que hizo Fátima sobre el DT de la Selección Argentina.

La polémica foto de Fátima Florez sobre Scaloni

Se trata se de dos estados de WhatsApp, el primero de ellos es una foto de Lionel sacando la lengua, seguid a esto la humorista subió una foto con un gesto de silencio, que aparentemente se trata de una indirecta contra la esposa de Scaloni.

A.D