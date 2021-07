Nosotros a la mañana: conocé quiénes serán parte del nuevo panel

El famoso programa encabezado por Pollo Álvarez y Sandra Borghi terminó el 9 de abril pasado, pero ahora tendrá su revancha. Este próximo lunes 12 de julio a las 9.30, "Nosotros a la Mañana" volverá al vivo con un equipo totalmente renovado y nuevas incorporaciones.

Hace algunas horas se conoció que Sol Pérez, Paula Trapani, Carlos Monti, Gastón Marote y Pampa Mónaco, serán parte del comentado panel. Además, de forma rotativa estarán los periodistas Pablo Montagna y Ariel Wolman.

Por su parte, Santiago Zeyen seguirá siendo el movilero de la producción y acompañará al equipo desde exteriores.

Nosotros a la mañana: Conocé quienes serán parte del nuevo panel

"Yo sabía que el programa iba a volver, no sabía cuándo ni en qué canal, pero no sabía que tan pronto. Más allá de lo que yo piense sobre si se tenía que levantar o no, son ciclos, y yo amo a Mariana Fabbiani, tiene mucha más carrera que yo, no es revancha pero sí tengo esa sensación de qué bueno que este programa pueda seguir. Vuelve un programa, pero se va otro. No me olvido, no desconozco. Estás al aire, estás fuera del aire, es de manual. Yo prefiero irme siempre con el programa que termine bien a que le vaya mal, dicho y hecho y el programa volvió y va a estar al aire", decía el conductor hace algunos días atrás.