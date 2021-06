Lejos de los proyectos de la televisión de aire, el Pollo Álvarez brindó una entrevista para las redes sociales de Radio Mitre y sorprendió al mostrar una nueva imagen.

Tras varios años de llevar el mismo estilo, el conductor decidió afeitarse por completo la barba dejando ver su "baby face". Este nuevo look logró revolucionar las redes sociales y sus seguidores estallaron de emoción.

El Pollo Álvarez impactó con un rotundo cambio de look

“Hacía dos años que no me afeitaba completo y la verdad es que todavía me cuesta un poco", confesó el Pollo Álvarez en un mano a mano con Mitre Live.

Cerca del final, el conductor contó cómo reaccionó Tefi Russo, su mujer, al verlo: “Mi esposa todavía no se acostumbra". De todas maneras, agregó que, al margen de la sorpresa, "le gustó" el cambio.

El contundente mensaje de Pollo Álvarez, tras las versiones de un tercero en discordia

Pollo Álvarez enfrentó los rumores de una fuerte crisis y versiones de infidelidad de Tefi Russo con un contundente mensaje en sus redes sociales.

El conductor de Nosotros a la mañana se refirió a estos trascendidos con una foto que publicó en su cuenta de Instagram en el que se muestra abrazado a la cocinera. "Gracias por preocuparse. Estamos juntos y estamos bien", expresó el periodista.

Este martes los dichos sobre la existencia de un tercero en discordia comenzaron a correr cuando dieron la primicia en Intrusos. "Lo cierto es que hay una persona que se llama Federico Rodas que fue novio de Tefi Russo hace algunos años, periodista deportivo. Él estuvo cerca de ella, la estuvo aconsejando, acompañando", expresó Adrián Pallares.

Luego, el conductor del ciclo de América continuó: "Es un exnovio, alguien que la conoce mucho. Hay mucha gente que dice que ella no la pasó del todo bien y él estuvo cerca poniéndole el hombro".

"Y otros dicen, la verdad que este muchacho no contribuyó mucho para que la pareja se reconciliara", agregó el periodista respecto a la situación de la experta en cocina.