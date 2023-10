Luego de meses sin poder verse, ya que el cantante estaba detenido y la empresaria se encontraba en Estambúl, al fin Wanda Nara y L-Gante pudieron volver a encontrarse. Ambos intentaron mantener un perfil bajo, sin embargo, fracasaron y las imágenes del encuentro llegaron a las redes sociales.

Tanto Pilar Smith como Gossipeame fueron las encargadas de divulgar y compartir el encuentro de Wanda y Elián que ocurrió este domingo 8 de octubre. Pilar publicó fotos en donde se veía el auto de la empresaria en el barrio del cantante.

La historia de Pilar Smith.

Las imágenes fueron tomadas por los vecinos del barrio privado San Joaquín. “Wanda ahora en la casa de L-Gante. Ahora en el barrio Don Joaquín”, escribió Pilar Smith en sus historias de Instagram, y agregó: “Los vecinos del barrio me dicen que la vieron bajar de su camioneta e ingresar a la casa de L-Gante”.

Las historias que subió Gossipeame.

Por su parte, Gossipeame posteó más información sobre el vínculo y los acercamientos de Wanda Nara y L-Gante: "Hace poco me habían mandado esta foto de Pauli, la amiga de Wanda, en un show de Elian. Me habían contado que Mauro la habría bloqueado, pero no sé porque no lo chequeé". Por último, la influencer compartió que recientemente la empresaria habría estado con su amiga.

¿Qué dijo L-Gante sobre sus conversaciones con Wanda Nara?

En un stream junto al influencer Oky, Elián Valenzuela habló sobre las charlas que mantiene con la empresaria: “Estoy pasando rápido para que no se llegue a contactar. Me hablo siempre con ella. Todo piola, todo flama, todo light”.

Al verse rodeada de pruebas de su encuentro secreto con L-Gante, este lunes por la mañana Wanda Nara rápidamente se cubrió en las redes: ¡Buen día! Hoy dormí con Pauli, mi amiga que está enferma”.

J.C.C