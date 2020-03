Tras confirmar que tiene coronavirus, Oriana Sabatini habló de cómo manejarse en cuarentena

El pasado fin de semana, Oriana Sabatini contó a través de su cuenta de Instagram que junto a Paulo Dybala fueron diagnosticados de coronavirus en Italia, donde viven juntos hace unos meses. "Yo tenía síntomas: tos, me dolía mucho el cuerpo, mucho la cabeza y tenía cansancio constante. Seguía entrenando porque no sabía que estaba contagiada, pero había notado que mi respiración había cambiando mucho, y no para bien", contó la joven.

Tras la revelación que sorprendió y preocupó a sus fans, la cantante dio una entrevista en Cortá por Lozano en donde brindó consejos al público ara evitar que se siga propagando la enfermedad. “Nos recomendaban no vernos, pero como Paulo y yo lo tenemos los dos podemos estar en el mismo cuarto. Lo que sí tratamos es de pasar toallitas desinfectantes a todo lo que tocamos, abrimos las ventanas para que se airee, tiramos la basura rápido”.

“Teníamos un buen stock de comida porque sabíamos que se iba a venir, pero de todas formas tenemos la posibilidad de que nos traigan almuerzo y cena de su club”, agregó Oriana sobre cómo viven el aislamiento. En este sentido, agregó: "La única forma de frenar el virus es quedándose en casa".

