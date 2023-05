Oriana Sabatini y Paulo Dybala siguen enamoradísimos como el primer día. Por eso, más de una vez, corrieron rumores de casamiento y embarazo, aunque por el momento ninguna de las dos se dio.

Sin embargo, parece que el destino hizo que próximamente puedan llegar a pasar por el altar ya que la cantante agarró el ramo de novia en el casamiento de una amiga.

Oriana Sabatini.

Oriana Sabatini compartió esta tarde una serie de imágenes en sus Historias de Instagram donde mostró que logró ser la ganadora del ramo de novia. Allí se la vio posando y abrazando a su amiga, ambas con una sonrisa de oreja a oreja.

"All the single ladies (Todas las chicas solteras)", escribió la novia de Paulo Dybala. Según la tradición, la soltera que agarra el ramo de la novia, es la próxima en casarse. ¿Será esta vez así? En todo caso, habrá que esperar que la feliz pareja haga el gran anuncio.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala.

Oriana Sabatini sobre un posible casamiento con Paulo Dybala: “Él sabe que quiero”

La hija mayor de Catherine Fulop estuvo presente en un evento de Paco Rabanne y habló con “Implacables” sobre su relación con el jugador y aprovechó el momento para tirarle un palito.

"Estoy contenta de estar en mi país de vuelta. Ahora me quedo un mes, más o menos. Estoy yendo y viniendo bastante seguido así que no me da mucho tiempo de extrañar. Es lindo volver a estar con mi familia, estar en mi casa cual adolescente", comenzó diciendo Oriana Sabatini. Luego, la cronista indagó sobre el futuro de la relación entre Sabatini y Dybala, y le consultó si había una boda en camino, y ella respondió: "No hay pero el vestido de blanco sí que lo estoy manifestando. Él ya lo sabe pero pasará cuando tenga que pasar".