Oriana Sabatini habló sobre las mujeres de la selección argentina: "Por ahí uno se imagina competencia"

La cantante y actriz argentina Oriana Sabatini reveló cómo se maneja el grupo de las mujeres de la selección argentina y varios detalles sobre Antonela Roccuzzo y Tini Stoessel, dos personajes muy relevantes y populares en redes sociales, la primera por ser esposa del capitán hace tantos años y la segunda por la polémica que rodeó desde el principio su relación.

Foto antigua del grupo.

En primer lugar, en diálogo con LAM, reveló cómo es la relación entre todas las mujeres del grupo: "Nos llevamos bárbaro. Como que por ahí uno se imagina competencia o mala onda, pero cero. Todas son un amor y tienen re lindos valores, que eso me parece que es lo más importante. Tengo muy buena onda con todas".

Imagen compartida recientemente por Oriana Sabatini.

Luego le consultaron por el supuesto liderazgo de Antonela Roccuzzo y Jorgelina Cardoso, Oriana reveló: "No, me parece que no hay status en esos lugares. Eso es algo que lo crea más la gente".

Así también se evidencia que las esposas de los dos futbolistas más relevantes de la selección argentina no tienen un peso distinto al de las demás ni ningún tipo de privilegios en el grupo.

Para finalizar, Oriana Sabatini habló de la llegada de Tini Stoessel al grupo tras la salida de Camila Homs: "Se lo vas a tener que preguntar a ella. Yo la veo contenta y la pasamos bárbaro". Por otra parte, durante el festejo de la Scaloneta en el Monumental, se pudo ver a la pareja de Rodrigo De Paul conversando con Antonela, por lo que eso se tomó como un guiño de la aceptación para la artista.

Antonela Roccuzzo "recibió" a Tini Stoessel en El Monumental

El pasado jueves 23 de marzo, luego de que Argentina le ganara 2-0 a Panamá en su primer partido como campeón del mundo en el país, Antonela Roccuzzo y Tini Stoessel se robaron todas las miradas en El Monumental por una particular interacción.

Tras el amistoso, los jugadores dieron una vuelta para saludar a los aficionados que pudieron asistir al amistoso internacional acompañados por familiares, parejas y amigos. En ese momento, se las vio a la primera dama del fútbol argentino y a la cantante súper cómplices.

Ambas estaban charlando sin tener ningún tipo de problema. Recordemos que a mediados del 2022, se había especulado sobre una supuesta mala relación entre las parejas de los futbolistas del seleccionado nacional y la artista. Sin embargo, con el correr del tiempo y sobre todo después del Mundial de Qatar, quedó demostrado que solo eran rumores.