Tamara Báez, conocida influencer y ex pareja del famoso cantante de cumbia L-Gante, demostró una vez más su amor por Thiago Martínez, su actual novio, con un ostentoso regalo de cumpleaños. A través de sus redes sociales, la joven compartió los detalles de la sorpresa que preparó para celebrar el nuevo año de vida de su pareja.

En sus historias de Instagram, donde cuenta con una gran cantidad de seguidores, Tamara mostró todo el cariño y dedicación que le puso a la celebración. Entre los detalles más destacados, se encuentra un lujoso obsequio tecnológico: un iPhone 16 Pro Max, cuyo valor ronda los 1.100 dólares en el mercado internacional y entre 2,5 y 3 millones de pesos en tiendas de electrónica argentinas.

Thiago no tardó en agradecer el gesto de su novia con un emotivo mensaje en redes. Tamara, por su parte, también expresó su cariño con un posteo acompañado de una foto de la habitación decorada con globos, corazones inflables y un cartel de "Happy Birthday". En la publicación, escribió: “Feliz cumpleaños a mi compañero de todos los días. Segundo cumpleaños que festejamos juntos. Vos te merecés todo. Siempre me sorprendés con tus detalles hermosos. Hoy me tocaba a mí. Gracias por tanto. Me hacés muy feliz”.

Además del regalo, la instagrammer compartió el proceso de preparación de la torta de cumpleaños, que consistió en varios pisos de bizcochuelo rellenos de dulce de leche, crema, frutillas y merengue. Un detalle pedido por Thiago que endulzó aún más la celebración.

Tamara Báez renueva la habitación de su hija Jamaica

Mientras disfruta de su nueva casa, Tamara Báez no deja de compartir las reformas que está realizando en su hogar. Uno de los proyectos más recientes es la renovación de la habitación de su hija Jamaica, de tres años. La influencer aprovechó que la pequeña se encuentra de vacaciones en Pinamar con su padre, L-Gante, para llevar a cabo esta sorpresa.

A través de una videollamada, Tamara le mostró a Jamaica los avances de su nuevo cuarto, pintado en tonos rosa y blanco, decorado con una gigantografía de la niña vestida como una princesa de Disney. La habitación incluye una cama, una mesa de luz, una silla, un minisillón y está repleta de juguetes.

Aunque la joven se mostró orgullosa del resultado, admitió que aún quedan algunos retoques por hacer. “El respaldo de la cama lo vamos a cambiar y la mesita de luz también. Están todos los juguetes guardados, pero no me gusta cómo quedan. Son demasiados”, explicó en sus historias de Instagram.

Con el ostentoso regalo a su novio y la reforma que le realizó a su hija, Tamara Báez no solo demuestra su amor por Thiago Martínez, sino también su dedicación como madre y su habilidad para crear espacios llenos de magia y cariño para su familia.