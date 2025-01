En medio de la polémica de Wanda Nara, Mauro Icardi, la China Suárez y L-Gante, se encuentra Tamara Báez, la expareja del cantante. La joven tomó un importante rol, cuando reveló de la infidelidad de su exnovio, y al apoyar en redes sociales a la actriz en su nueva relación con el futbolista. Sin embargo, en las últimas horas, generó preocupación en sus seguidores al revelar que padece un problema de salud.

Wanda Nara y L- Gante, Tamara Báez

Tamara Báez se refirió al problema de salud que padece

Los últimos días de Tamara Báez estuvieron rodeados de amor y cariño. Luego de pasar las fiestas junto a su pareja, Thiago Elián Martínez, y a su hija Jamaica, la joven decidió tomarse unos días con su pequeña niña para pasar tiempo de madre e hija. En tiernas postales, compartió las risas y los abrazos que ambas se dieron, además de todas las actividades que realizaron.

Tamara Báez y Jamaica

Sin embargo, sus seguidores notaron un cambio físico en ella que llamó la atención. Por eso, comenzaron a preguntarle si se encontraba bien de salud, a lo que ella admitió que está pasando por un mal momento. En una historia de Instagram, decidió romper el silencio y explicó: "Con respecto a mi peso, cara hinchada, la re papada, es porque tengo la tiroides por los cielos".

La explicación de Tamara Báez

De esta manera, agregó: "Hace mucho no me medico. Ya me hice todos los estudios que me tenía que hacer. Mañana vamos a la doctora y pronto todo va a estar mejor". Además, reconoció: “Hay días en los que no tengo ganas de nada, pero le ponemos onda”. Finalmente, cerró: “Después de las vacaciones me voy a súper cuidar en todo”.

El desayuno de Tamara Báez

Seguido a eso, Tamara Báez compartió su desayuno nutricional: un jugo de naranja con una tostada, con tomate, huevo y palta. Además, mostró su ida al dentista para revisar su tratamiento. En todo momento, estuvo acompañada de Jamaica y sus seguidores se mostraron contentos por su accionar. De esta manera, llevó tranquilidad a todos que habían mostrado interés por su salud.

A.E