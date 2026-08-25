Palito Ortega habló de su vida pasada: la promesa a Evangelina Salazar, trabajo en un cementerio y días en el campo

El reconocido artista Palito Ortega brindó una entrevista imperdible en el programa "Otro día perdido". Ante la atenta mirada del conductor Mario Pergolini, el músico repasó los momentos más importantes de su trayectoria y sorprendió a todos con anécdotas poco conocidas. Cada una de sus palabras transportó al público hacia las entrañas de su dura niñez en la provincia de Tucumán y los primeros pasos de su historia junto a Evangelina Salazar.

Palito Ortega abrió su corazón el "Otro día perdido".

Palito Ortega y el oficio menos pensado entre cruces y sepulturas

Durante la charla en el ciclo de eltrece, el artista rememoró los múltiples sacrificios que debió realizar desde una edad muy temprana para salir adelante. En este contexto, Palito Ortega detalló cómo fueron sus días en un cementerio: “Limpiaba la sepultura y las cruces. Sacaba la maleza, arreglaba la tierra… un poco de todo”.

Aquellos días marcados por la necesidad y la búsqueda constante de oportunidades laborales también conservaban momentos insólitos para el joven tucumano. “Yo desde muy chiquito que trabajé. Hice distintos trabajos, de todo tipo. Era divertido”, expresó con absoluta naturalidad frente a Mario Pergolini.

Palito Ortega le contó a Mario Pergolini los trabajos más insólitos que tuvo en Tucumán.

Incluso en medio de aquel escenario tan inusual y melancólico, la pasión artística del protagonista jamás se apagó, a pesar de que en reiteradas ocasiones le costara algún reto de las autoridades del lugar. “De vez en cuando venía el encargado del cementerio a callarme porque yo cantaba. Lo hacía todo el tiempo”, confesó el ídolo musical entre risas. Las anécdotas grafican a la perfección la perseverancia de un joven que construyó su camino desde cero, esquivando cada obstáculo con optimismo y una guitarra imaginaria colgada al hombro.

La premonitoria promesa de amor de Palito Ortega en los caminos de la ruta

Por otro lado, Palito Ortega reveló detalles del vínculo inquebrantable que mantiene con su esposa, la actriz Evangelina Salazar. En su infancia, a los doce años, el cantante trabajaba como repartidor de periódicos conectando diferentes pueblos a través de rutas rurales.

En ese extenso trayecto diario existía un cartel de propaganda de una crema que exhibía la fotografía de una niña. El músico recordó que, al transitar frente a ese cartel publicitario, sentía una profunda atracción por la imagen y repetía de manera constante una frase singular: “Cuando seas grande me casaré con vos”.

Palito Ortega habló de su amor de toda la vida Evangelina Salazar

Años más tarde, el destino quiso que ambos coincidieran durante el rodaje de la película "Mi primera novia". Aunque el artista ya gozaba de gran fama, al ver a la joven actriz reconoció de inmediato que se trataba de la niña del cartel de su infancia. “Nuestros hijos la aman”, señaló Ortega al referirse al presente de la familia y al rol fundamental que adoptó su esposa al resignar su propia carrera artística para acompañar su trayectoria. La historia dejó atónito al conductor del ciclo, quien escuchó maravillado este relato de amor con ribetes cinematográficos.