Isidro, el hijo de Rocío Marengo, apuesta por la prenda más abrigada del invierno

Rocío Marengo causó mucha ternura en sus seguidores de las redes sociales al compartir unas postales de su hijo Isidro, de ocho meses, en las que se lo ve luciendo un adorable look urbano. El pequeño, fruto de su amor con Eduardo Fort, lleva un conjunto súper canchero de tres piezas.

Isidro, el hijo de Rocío Marengo, marcó tendencia con su mini look

Isidro, hijo de Rocío Marengo y Eduardo Fort, volvió a conquistar Instagram con un look que combina comodidad, abrigo y mucho estilo. A meses de su nacimiento, el bebé ya marca tendencia con un outfit de inspiración urbana que reúne algunas de las prendas clásicas del guardarropa infantil.

Para un día relajado en su hogar, Rocío Marengo mostró que vistió a su primogénito con una chomba blanca de manga larga, un pantalón de jean celeste de calce relajado y una campera de corderito en tono crema. El outfit se completó con zapatillas blancas de suela marrón, un detalle que reforzó la impronta casual y canchera.

Isidro, el hijo de Rocío Marengo y Eduardo For, apuesta por la campera de corderito que es tendencia

"Isi", escribió Rocío Marengo en su posteo junto a un emoji de corazón blanco. Así, la conductora mostró una vez más el look elegido para Isidro y nuevamente cosechó una lluvia de "likes". En las imágenes, además del look urbano y canchero, se destacó la simpatía del niño y su sonrisa mirando a cámara.

Campera de corderito, la prenda estrella del look de Isidro Fort

En cuanto al look, la prenda que se robó todas las miradas fue la campera de corderito, una de las opciones más buscadas para los días fríos. De textura mullida y con capucha, el abrigo aporta calidez sin perder el costado moderno y tierno que caracteriza a los looks infantiles de invierno.

El tierno mini look urbano de Isidro, el hijo de Rocío Marengo

El tono natural de la campera también permitió combinarla fácilmente con el resto del outfit: la chomba blanca mantuvo una paleta neutra, mientras que el jean sumó el clásico toque de denim y contrastó con las tonalidades claras. Así, Isidro Fort logró un estilismo sencillo pero actual.

Cabe mencionar que el look de Isidro refleja una tendencia que gana cada vez más lugar en la moda infantil: mini versiones de los outfits urbanos que también eligen los adultos. Jeans, prendas básicas, camperas oversize y zapatillas se convierten en piezas clave para armar conjuntos cómodos y cancheros.

De esta manera, Isidro, el hijo de Rocío Marengo, apuesta por la prenda más abrigada del invierno: campera de corderito en tono crema. La misma combinada con una chomba, campera corderito y un pantalón de jean demostró que no hace falta recargar un look para conseguir un resultado adorable y con personalidad.