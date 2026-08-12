Dante Ortega, el nieto de Palito Ortega, mostró la primera foto de su nuevo trabajo

Dante Ortega, el nieto de Palito Ortega, no solo apuesta por consolidar su carrera en el mundo de la música, sino que también comienza a ganar cada vez más protagonismo en los medios de comunicación, donde construye de a poco su propia presencia. Es así que, en esta oportunidad, el cantante se pronunció en sus redes sociales para mostrar la primera foto de su nuevo trabajo; un proyecto que lo tiene sumamente entusiasmado.

Dante Ortega, heredero del talento de Palito Ortega

Dante Ortega forma parte de una de las familias más reconocidas del mundo artístico argentino. Nieto de Palito Ortega, hijo del productor y director audiovisual Sebastián Ortega y de la actriz Guillermina Valdés, y sobrino de Julieta Ortega, el joven creció rodeado de figuras de gran trayectoria. Sin embargo, desde sus comienzos buscó forjar una identidad propia y desarrollar su carrera a partir de sus propios intereses, más allá de la historia de su familia. En los últimos tiempos, su exposición pública cobró mayor fuerza y comenzó a ocupar un lugar cada vez más visible en los medios. A la par, su incursión en la música gana terreno y lo perfila como uno de los jóvenes talentos con mayor proyección.

Dante Ortega | Instagram

Es por ello que decidió combinar su pasión por la música con su interés por el mundo del espectáculo y dar un nuevo paso en su carrera. En ese camino, será parte de Es mi sueño, el ciclo de eltrece conducido por Guido Kaczka, donde tendrá la oportunidad de mostrar su faceta artística y acercarse a una audiencia más amplia en el prime time televisivo.

El programa propone un formato que va más allá de las presentaciones musicales, ya que cada participante tiene la posibilidad de contar su historia y revelar qué representa para él la posibilidad de dedicarse a la música. Para Dante, esta experiencia significará una nueva instancia para desplegar su talento, mientras continúa construyendo su identidad artística y consolidando su presencia en los medios.

El nuevo trabajo de Dante Ortega | Instagram

La foto de Dante Ortega con el que anunció su nuevo trabajo

A través de su cuenta personal de Instagram, Dante Ortega abrió las puertas de su intimidad y compartió una postal que sorprendió a sus seguidores. El nieto de Palito Ortega confirmó así su incorporación al formato vespertino de eltrece que busca descubrir nuevas voces y talentos musicales de todo el país; ahora en su versión celebridades. En la imagen, se lo pudo ver sonriente junto a un productor del equipo y Gastón Angrisani, en lo que parece ser parte de los preparativos para su desembarco en la pantalla chica. “Se viene ‘Es mi sueño’ por eltrece”, escribió, visiblemente entusiasmado por este nuevo desafío.

Aunque el nieto de Palito Ortega no reveló mayores detalles, en los adelantos de la nueva temporada se confirmó la participación de Guillermo Andino, Natalia Pastorutti, Viviana Saccone, Maju Lozano, Jonás Gutiérrez y Leticia Brédice. A ellos se sumarán Miguel Ángel Rodríguez, Emilia Attias, Antonio Occhiato, Barbie Simons, Leo Ferro e Iván Ramírez, quienes serán parte de esta nueva etapa del ciclo.

De esta manera, Dante Ortega, nieto de Palito Ortega, se suma a la nómina de figuras que formarán parte de esta nueva etapa de Es mi sueño, el programa de talentos que conduce Guido Kaczka por eltrece. Con su experiencia y pasión por la música, el joven tendrá la oportunidad de desplegar sus conocimientos sobre canto y aportar su mirada musical dentro de la competencia que busca descubrir nuevas voces argentinas.