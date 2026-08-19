Mora Calabrese, la esposa de Abel Pintos, abrió las puertas de su negocio en Chaco: apto para todos, natural y con ayuda profesional

Mora Calabrese, la esposa de Abel Pintos, decidió apostar por un proyecto propio en Chaco, donde abrió un espacio pensado para acercar productos naturales y accesibles a la vida cotidiana. La propuesta reúne alimentos saludables y artículos de cuidado personal, en un entorno que combina practicidad con atención profesional, ofreciendo alternativas para distintos estilos de vida y sumando una opción que se integra a la rutina diaria de manera simple y cercana.

El almacén saludable que abrió Mora Calabrese, la esposa de Abel Pintos, en Chaco

Mora Calabrese, esposa de Abel Pintos, inauguró en Resistencia un espacio pensado para quienes buscan alternativas naturales y accesibles en su día a día. Se trata de Chama Almacén, un emprendimiento que reúne productos de alimentación consciente y cuidado personal, con dos locales que se destacan. La propuesta se presenta como un lugar apto para todos, con opciones que van desde alimentos saludables hasta cosmética natural.

Abel Pintos y Mora Calabrese

El negocio de la emprendedora se consolidó como un punto de encuentro para quienes desean incorporar hábitos más equilibrados. Allí se pueden encontrar pastas untables elaboradas con ingredientes naturales, comidas congeladas listas para consumir y productos pensados para acompañar rutinas cotidianas. Su idea principal es ofrecer soluciones prácticas que mantengan un enfoque saludable, sin perder de vista la accesibilidad y la variedad.

Entre las opciones destacadas figuran alimentos libres de TACC, cacao amargo puro en polvo sin azúcar ni edulcorantes y productos con antioxidantes. La propuesta de Mora Calabrese también incluye líneas de cuidado capilar como Botanika, que promueven la idea de “menos químicos, más naturaleza”, con aromas naturales y resultados visibles. Cada producto está seleccionado bajo la premisa de brindar bienestar y confianza en su uso diario.

Chama, el almacén saludable de Mora Calabrese

La cosmética natural ocupa un lugar importante dentro de Chama Almacén, donde la empresaria se desempeña como socia fundadora. Entre los artículos más buscados se encuentran cremas y productos de higiene personal elaborados con palta, que aportan hidratación y suavidad de manera natural. Estas alternativas se suman a una línea de cuidado de la piel que refuerza la idea de que lo saludable no solo se aplica a la alimentación, sino también al cuidado integral del cuerpo.

Productos naturales y atención cercana: El negocio de Mora Calabrese que reúne cuidado y bienestar

La propuesta de Chama Almacén se complementa con un servicio de envíos dentro de todo el país, lo que permite que los productos se diversifiquen. De esta manera, el emprendimiento de Mora Calabrese se posiciona como un espacio accesible y cercano, pensado para acompañar las necesidades diarias. La atención profesional es otro de los pilares, ofreciendo asesoramiento para que cada cliente. Cuentan con un consultorio de nutrición, posibilitando a que se encuentre lo que mejor se adapte a su estilo de vida.

Chama, el almacén saludable de Mora Calabrese

El lugar se muestra como un espacio integral, donde la alimentación consciente convive con la cosmética natural y el cuidado personal. La variedad de productos refleja un enfoque que busca cubrir distintas necesidades, siempre bajo la premisa de lo natural y lo apto para todos. La idea de la esposa de Abel Pintos se adapta tanto a quienes buscan opciones específicas como a quienes desean incorporar hábitos más saludables de manera gradual.

La apertura de este almacén saludable en Chaco refuerza el perfil emprendedor de Mora Calabrese, que decidió apostar por un proyecto con impacto positivo en su comunidad. La iniciativa se suma a la tendencia de espacios que promueven un consumo más consciente, con productos seleccionados que combinan calidad y practicidad. Chama Almacén refleja su visión de bienestar integral, pensado para acompañar a todos en la búsqueda de alternativas más naturales y equilibradas.

Mora Calabrese y Abel Pintos

Mora Calabrese, la esposa de Abel Pintos, consolidó con su propuesta un espacio que refleja la premisa de ser apto para todos, natural y con ayuda profesional. Su emprendimiento en Resistencia se presenta como un almacén saludable que reúne alimentos conscientes y productos de cuidado personal elaborados con ingredientes naturales, pensado para acompañar la vida cotidiana de manera integral. La iniciativa combina variedad y accesibilidad, con locales en puntos estratégicos de la ciudad.

VDV