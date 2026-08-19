Dante, el nieto de Palito Ortega, se sinceró sobre su papá, Sebastián Ortega: “No voy a necesitar de él para ser quien quiero ser”

A sus 25 años, Dante Ortega ha comenzado a consolidar su identidad dentro del mundo artístico. Nieto de Palito Ortega e hijo de Guillermina Valdés y Sebastián Ortega, el joven prepara el lanzamiento de sus propias canciones mientras explora nuevos proyectos vinculados a la actuación.

Dante Ortega

En una entrevista con Infobae, Dante Ortega habló sobre la influencia de su familia, la relación con sus padres y el lugar que ocupa cada uno en su desarrollo profesional. También se refirió especialmente a Sebastián y explicó por qué, pese a agradecer su acompañamiento, tiene claro que quiere construir una carrera por sus propios medios.

El vínculo de Dante Ortega y su papá

Dante Ortega contó que en un comienzo imaginaba que podía comenzar su recorrido profesional junto a su padre. Incluso llegó a pedirle la posibilidad de participar como extra en alguna de sus producciones: “Che, papá, ¿no hay nada? Por favor, poneme en una estación de servicio, o que le sirva el café al protagonista”, recordó.

Dante Ortega

Sin embargo, el productor prefirió que comenzara a trabajar lejos de su influencia directa: “Me dijo: prefiero que arranques con otro, que no te conozcan porque arrancaste conmigo que soy tu papá”, relató. Aunque inicialmente buscaba una oportunidad dentro de las producciones de su padre, con el tiempo entendió la decisión y dejó de insistir: “Ya lo solté a mi viejo. Y además siento que no voy a necesitar de él para ser quien quiero ser. O sea, por más que a él le vaya bien, yo voy a encontrar mi camino”, aseguró.

El parecido de Dante Ortega a su abuelo

La música y la actuación son algunos de los objetivos que Dante Ortega tiene para su futuro. Actualmente trabaja en un EP -Extended Play- compuesto por canciones propias y prepara una presentación para este año. Además, reveló que volverá al teatro con una propuesta de microteatro, una experiencia que ya había realizado y que despertó su interés por la actuación.

Dante y Palito Ortega

Finalizando la entrevista, Dante Ortega reconoció su parecido con Palito y bromeó con la idea de que existe una especie de “sello genético” entre los integrantes del clan: “A todos nos gusta algo relacionado con el arte, la música, la actuación”, explicó. El joven artista recordó que comenzó a cantar durante su adolescencia y que fue justamente su abuelo quien lo incentivó a estudiar guitarra para poder componer. Hoy, mientras prepara sus primeras canciones, el hijo de Sebastián busca que ese legado familiar sea parte de su historia sin definir por completo el camino que quiere recorrer.