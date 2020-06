¿Palito para Nicole? El picante video de Mica Viciconte en Tik Tok

Mica Viciconte compartió un video en Tik Tok que generó repercusión. Mientras enfrenta una restricción judicial que le impide mencionar a Nicole Neumann, la novia de Fabián Cubero hizo una publicación que puede traer cola.

Con una copa de vino en la mano, la panelista de "El show del problema" se animó a recrear el popular tema “La Patrona” de Samy y Sandra Sandoval. “Pobrecita de la ex todavía no supera que la patrona soy yo y que haga lo que quiera”, dice parte del estribillo del tema que muchos interpretaron como un tremendo palo para Nicole Neumann.

En una entrevista exclusiva con CARAS, Viciconte y Cubero se refirieron a las polémicas que enfrentaron por la modelo. "Donde yo me manejo, con mi familia, amigos y anteriores relaciones, no es en un lugar tóxico entonces me es un poco difícil darme cuenta quien es tóxico y quién no. Trato en el día a día de disfrutar y solamente a mí me importa la gente que me quiere y que me rodea, mi familia, mis amigos, mi pareja y nadie más", dijo Mica sobre los escándalos.

"Tratamos de focalizarnos en nuestra pareja y si surge algún tema tratar de resolverlo de la mejor manera posible, pero es como que ya hace un tiempo estamos enfocados en lo nuestro", agregó Cubero.