Pamela David estalló en llanto en una transmisión en vivo y anunció que será tía

Pamela David atraviesa un momento difícil tras el suicidio de Franco, su hermano de 22 años. El joven se quitó la vida en Santiago del Estero y, según contó la conductora, luchaba contra las adicciones hacía ya mucho tiempo.

Días después de esta conmocionante noticia, la morocha retomó su actividad en Instagram donde realiza mediante transmisiones en directo el PamLive, un ciclo de entrevistas con diversos profesionales. Esta vez, la esposa de Daniel Vila eligió entrevistar a Marcelo Plotnik, psicólogo y especialista en adicciones de Casa del Sur, para tratar la problemática por que la sufría su hermano.

Pero antes de comenzar el ciclo, la modelo se refirió a la pérdida del joven y estalló en llanto. "Me prometí no quebrarme y no lo voy a hacer. Estoy bien, la verdad que estoy bien. Es un tema delicado, es una problemática enorme con la que está el mundo atravesado. Muchos seguidores y familiares de adictos nos preguntaron, el tema estaba en agenda. Mucha gente está sufriendo hoy", dijo al inicio de la transmisión.

"Hoy me toca contarles en primera persona que estoy bien aunque no condice con la imagen. Me dicen que tengo ojos tristes. Por amor y respeto a su mamá, al papá de Franco es que no me quiero quebrar, quiero sumar, quiero que sirva, quiero ayudar y la verdad no tengo derecho a no estar agradecida también", agregó.

Luego, confirmó que va a ser tía. "Tengo una linda noticia porque voy a ser tía, lamentablemente él no llegó a saber nos enteramos después pero su novia Yamila nos va a dar un bebé. Dios así lo quiso, que un pedazo de él esté con ella. Eso les da fuerza a sus abuelos, creo que hay una enorme felicidad. A veces es contradictorio pero estoy inmensamente feliz, a pesar del dolor", cerró.