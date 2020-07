La picante frase de Pampita sobre los infieles, ¿para Benjamín Vicuña? 

Pampita no tiene pelos en la lengua y cuando de ir al frente se trata no hay nada que la detenga. Esta vez, la diosa tiró un picante palito en su programa, Pampita Online, cuando hablaban de los distintos signos del zodíaco y la infidelidad.

"Capricornio dice 'a mí no me gusta que me engañen, no voy a engañar'", dijo Gabriel Oliveri, uno de los panelistas del ciclo y generó la rápida reacción de la conductora. "Está bien. Por eso me busqué uno de capricornio, no tengo más problemas", disparó. ¿Palito para Benjamín Vicuña?

Desde la escandalosa separación con la China Suárez, la modelo intentó mantener la reserva y no mencionar a su ex pareja por respeto a los tres hijos que los unen. Sin embargo, la conductora se animó a contar anécdotas sobre infidelidades sin revelar la identidad de los involucrados. "Tenía un novio en un momento que me mandaba selfies. En un momento me manda una foto sacando la lengua. Así que busqué a la ex de ese novio y justo ese día había puesto en Instagram una foto con el mismo gesto", relató Pampita tiempo atrás.

"Ese mismo novio me había comprado una pulsera divina en Tifany y tiempo después veo a esta chica que le había comprado la misma. ¿Ese día compró dos o tuvo el morbo de ir a comprarle la misma?", agregó.

¡No se le escapa una!