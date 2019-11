¿Moda o amor? El debate por los casamientos express de las famosas

El anuncio del casamiento de Pampita con Roberto García Moritán revolucionó a la farándula argentina, tanto es así que se armó un gran debate en torno al "apuro" de la top por contraer matrimonio con el empresario a dos meses de conocerlo y de oficializar su relación.

Si bien la conductora de Pampita Online repitió en muchas ocasioenes que está enamorada y que cuando el amor llega no hay que cuestionarlo, muchos ponen en duda la unión.

Una de ellas y gran detractora de la modelo, fue Nicole Neumann, quien en Nosotros en la mañana apuntó con munición pesada contra su rival de las pasarelas. "¿Hay como una moda ahora? Estamos dos meses y nos casamos", comentó la modelo.

"Jamás cometería ese error", agregó después luego de que Sandra Borghi le consultara sobre si ella tomaría una decisión de ese estilo. "Ya me lo preguntaron. A cada uno le parece lo que le parece sobre su relación y los tiempos. Yo no lo haría. Tardo tres o cuatro meses en presentarles a mis hijas a un novio, así que imaginate si me voy a casar a los dos...", agregó al respecto.

Por su parte, y de la vereda contraria a la de Neumann, Sol Pérez también se ha referido a la boda de Pampita y en particular ahora que blanqueó su romance con Guido Mazzoni. Consultada por posibles planes de casamiento, la joven reveló: "Le metí mucha presión después de ver el video de Pampita (con la increíble propuesta matrimonial de Roberto García Moritán). Le dije que si tenía pensado proponerme casamiento, tiene que ser eso o nada. Él me contestó que cuando me lo proponga, va a marcar un antes y un después. Él es re romántico, pero es a futuro, cinco o seis años. Lo que sí, estamos muy bien y nos vamos a ir a vivir juntos. El tiempo dirá…", aclaró Sol.

Con la boda a pocos días de concretarse, los detractores de la top continúan cuestionando su decisión. ¿Triunfará el amor?