Pampita: "No necesito hacer prensa, siempre es noticia mi trabajo"

Pampita volvió al país después de un verano de viajes y trabajo y respondió a su polémica con Mariana Brey. La panelista de LAM había contado que la modelo mantuvo una acalorada discusión con Roberto García Moritán en Punta del Este pero la modelo desmintió los hechos.

"Me molestó porque era mentira. Cuando es verdad soy la primera en decirlo, a esta altura descomprimo rápido. La informaron mal, puede pasar que sea un rumor falso", dijo en un móvil para LAM.

Luego, Maite Peñoñori fue el hueso y le consultó sobre una polémica versión. “¿Cómo tomás que Mariana también dijo 'Pampita se peleó conmigo porque estaban los rumores de embarazo de la China y para que se hable de eso'?”, disparó la periodista.

Muy seria, la ex de Vicuña respondió: “Yo trabajo mucho por suerte y con todo el trabajo que tengo, siempre es noticia mi trabajo, las cosas que hago, las notas que hago en mi programa y que las levantan en todas partes. No necesito hacer más prensa que el trabajo, que es de lo que realmente me gusta que se hable”.