Pampita con Coronavirus: La cronología del contagio según LAM

Pampita está embarazada y tiene Coronavirus. La modelo arribó al país el pasado Lunes, después de haber estado en México con su marido, Roberto García Moritán y sus hijos. La preocupante noticia la confirmó Maite Peñoñori.

Esta mañana en LAM, la reconocida periodista informó: “Se había hablado ayer de un contacto estrecho y que estaba a la espera del resultado de su hisopado. Finalmente, ayer le llegó su PCR positivo, le tuvo que avisar a todos sus contactos estrechos. Yo ayer intenté hablar con ella y raramente no contestó. Pero lo tenemos confirmado por dos fuentes distintas y por el PCR mismo que le termina dando positivo”.

“Ella no fue a hisoparse por sentirse mal o por síntomas sino porque tiene previsto el viaje el viaje a Miami por el cumpleaños de 15 de la hija de Bam Zamorano y necesitaba su PCR negativo para subirse al avión”, agregó.

Además, Peñoñori fue muy minuciosa con los datos que fue dando y respetó la cronología de la situación: “Fue a hacérselo sintiéndose bien y ahí le comunican que le dio positivo. Por eso ella está aislada en su casa con Roberto (García Moritán, su esposo). Me cuentan que uno de sus hijos empezó con unas líneas de fiebre y a sentirse un poco mal”.

“Ayer mandaron por la tarde a hisopar a todas sus empleadas. Contrató a una empresa para que fuera al domicilio a hacerlo. Ella no tiene muy en claro dónde se contagió, ella regresó el jueves pasado de México con un PCR negativo. Hoy no te subís a un avión internacional si no tenés un PCR negativo”, sentenció.

