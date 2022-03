Pampita consiguió a la niñera perfecta: su sobrina Brisa Ardohain vino a cuidar a Ana

Pampita estrenó "El hotel de los famosos" esta semana. La modelo se mantiene a full trabajando en nuevos proyectos y por eso necesita ayuda extra para cuidar a su hija menor, Ana García Moritán.

La conductora está dedicada al 100 por ciento a su trabajo y al cuidado de su familia, y es por eso que recurrió a alguien de extrema confianza para que la ayude con la más chiquita del clan. Se trata de Brisa, la sobrina de 19 años de Pampita, quien dejó La Pampa para venirse a instalar a Buenos Aires y dedicarse al cuidado de Ana.



Brisa es la hija de Leonardo, el hermano de la top que vive en Doblas, La Pampa. La relación familiar entre ambos es tan estrecha que por eso Pampita confió en la joven para el cuidado de su beba.



"Hubo una conversación previa porque este proyecto me demanda mucho tiempo fuera de casa. Me voy muy temprano con Anita, vino mi sobrina Brisa de La Pampa para ayudarme con Ana. Me voy tempranísimo con la combi para allá. Estoy todo el día y después vuelvo. De lunes a sábado se graba", contó Pampita a Socios del Espectáculo.

El impactante look de Pampita para el debut de El hotel de los famosos

Pampita debutó hoy con "El Hotel de los Famosos" por eltrece. Allí, la modelo se mostró espléndida como siempre.

Para el vestido del primer episodio del programa Pampita eligió a Fabián Zitta, uno de sus diseñadores favoritos.

El color por el que se inclinó la esposa de Roberto García Moritán fue un clásico: el negro. El vestido contaba con una larga cola y un gran tajo en la pierna izquierda. La falda combinaba largo y corto entre gasa y volados. En la parte superior , llevaba dos tazas con breteles transparentes. Abajo de ellas, una tira que se unía a la parte trasera del vestido.