Pampita llamó en vivo a Guido Záffora, mientras el periodista daba su columna en el programa “A la tarde” de América TV. La modelo desmintió al aire lo que el periodista estaba diciendo sobre una puesta colada de Roberto García Mortián en los Premios Martín Fierro.

Mientras Guido afirmaba que Roberto García Moritán había ido a los Premios Martín Fierro sin invitación y que la modelo no le avisó a la producción de ShowMatch, que iba a ir con su esposo, Pampita lo llamó al celular para aclarar lo que él estaba diciendo.

Pampita contundente con Guido Zaffora: “No me gusta que ensucien a mi marido”

“No había entrada para Moritán. Entonces tuvieron que salir a buscar entrada para Roberto García Moritán, porque Pampita quería ir con él, por el tema de Anita… y Moritán se mandó a la fiesta, pero no estaba invitado”, dijo muy seguro Záffora.

Dicho esto al aire, el periodista advirtió que Pampita lo estaba llamando y lo autorizaron a responder y ponerla al aire. “Estoy escuchándote decir que mi marido se coló y no es verdad”, apuntó la presentadora.

Guido le aclaró que esa información se la dieron de su entorno y le pidió que por favor aclarara qué fue lo que realmente ocurrió. “Yo tenía dos lugares porque también mi programa de Pampita Online estaba nominado. Tenía mi mesa de Pampita Online y la de ShowMatch”, comentó la presentadora.

“¿Roberto tenía entrada, tenía tarjeta?”, preguntó Guido. “Por supuesto”, remarcó Pampita y dejó sentado que estuvo sentada en la mesa con su marido y que al momento de anunciar la nominación de su programa por NET TV., se fue para la mesa que le correspondía, estuvo allí con su equipo de Pampita Online y al final regresó a la mesa de ShowMatch con su esposo.

“Que feo que queden cosas ahí dichas que no son ciertas y además no me gusta que ensucien a mi marido”, finalizó la modelo.

Pampita deslumbró con su vestido en la alfombra roja de los Premios Martín Fierro

La modelo y presentadora cumplió el sueño de lucir el vestido que llevó puesto la actriz y guionista argentina, Norma Aleandro, en los Premios Oscar 1986, cuando fue galardonada por la película “La historia oficial”.

El vestido es un diseño de Elsa Serrano y su hija, fue quien le prestó directamente el elegante traje a Pampita. 36 años después de haberlo lucido por primera vez, Pampita le hace un homenaje a la cineasta argentina, al llevar su elegante vestido.