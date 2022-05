Premios Martín Fierro 2022: El extravagante y significativo look de Pampita

Pampita, una vez más, dejó a todos los presentes en la Ceremonia de los Martín Fierro con la boca abierta.

Con un despampanante vestido, la modelo hizo su gran entrada triunfal. Y, lo que más llamó la atención de su atuendo, además de ser impactante, es que perteneció nada menos que Norma Aleandro. La actriz lo usó en la entrega de los Oscars de 1986. En esa ceremonia recibió el premio por la película "La Historia Oficial".

Pampita y un significativo vestido para los Premios Martín Fierro.

La diseñadora del vestido fue una eminencia de esa época, Elsa Serrano. Fue precisamente su hija quien se lo prestó a Pampita.

Pampita y Norma Aleandro con el mismo vestido.

La historia del vestido de Norma Aleandro

Según Big Bang News, en una emisión especial del programa Gracias por venir, en 2013, Elsa Serrano contó la historia del vestido: "Un día Norma me llama y me dice: 'Elsa, me nominaron: ¿qué me pongo de lo que tengo acá?' Y yo le dije: No, Norma, son los Oscar, no te preocupes. Yo te voy a hacer un vestido. Le hice el vestido, toda una novedad, imaginate que es todo bordado. Encaje bordado forrado en raso de seda natural colorado. En esa época se usaban mucho las hombreras. '¿Acomodarán bien las hombreras?' Muy angustiada, realmente, y cuando la vi... Norma es muy linda, pero en ese momento estaba espléndida".

Pampita y Roberto García Moritán.