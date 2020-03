Pampita decidió dejar su programa por miedo al coronavirus: “No me puedo arriesgar más”

En medio de la preocupación general por el Coronavirus, Pampita tomó la determinación de interrumpir su programa Pampita Online, que conducen en Net TV, ya que tiene miedo del contagio a ella u otros.

“Me parece que la Argentina todavía no despierta, por lo menos esa es mi sensación. Escuchamos, vemos el noticiero, pero todavía no estamos entendiendo lo que se nos viene. No estamos observando lo que pasó en otros lados, no estamos entrando en conciencia. Somos tan frágiles, mucho más de lo que ustedes se imaginan… Estamos a tiempo, ese es el único mensaje”, comenzó la modelo invitando a la reflexión.

“Hoy (por el programa emitido el jueves) es el último día que yo grabo el programa. Me costó venir a trabajar toda la semana, de verdad. Me parece que era muy complicado estar en la tele. Acá me cuidaron un montón, mi productora, el canal, me dieron todas las facilidades para que yo me sintiera contenida y que nada me iba a pasar, ni contagiar a ningún ser querido. Creo que llegamos hasta acá, no siento que me pueda arriesgar más. No sé si el programa va a continuar, si van a poner otra conductora o si van a poner otra cosa en este horario, pero arrancamos el lunes con una situación -porque este programa es grabado- y con las horas todo fue cambiando. Tal vez se podía estirar un poquito más el elástico o tal vez decir ‘una semana más’, pero yo prefiero llegar hasta acá”, explicó Pampita.

Por último, y muy conmovida, agregó: “Si podés quedarte en tu casa, si tu empresa te dice que queda cerrada, si el Gobierno dice ‘hasta acá llegamos’, no te cuesta nada respetarlo. De verdad va a ser un cambio tan significativo que vos te quedes en tu casa, que cada uno se quede en su casa, va a ser tan distinto el número de contagiados y tan distinto el número de gente que llega a los hospitales, que va a salir todo mejor. Es un granito de arena chiquito”.

Vale destacar que tras la decisión de la modelo, el programa saldrá grabado por última vez este viernes y luego pondrán repeticiones del ciclo la próxima semana.