Revelaron el desesperado pedido que le habría hecho Pampita a Martín Pepa: "Le imploró llorando"

Pampita está disfrutando junto a sus hijos en la Patagonia. Mientras en los medios de comunicación explota la noticia de su separación con Martín Pepa, ella opta por confirmar lo sucedido y refugiarse en las redes sociales, donde comparte las postales de su viaje. Sin embargo, hay detalles que los periodistas de a poco dan a conocer, y vendrían de fuentes cercanas a los protagonistas. En las últimas horas, revelaron un desesperado pedido que le habría hecho la modelo al polista, tras su ruptura.

El desesperado pedido que le habría hecho Pampita a Martín Pepa: "Le imploró llorando"

El romance de Pampita y Martín Pepa comienza desde la adolescencia de ambos, cuando se conocen en el viaje de egresados. Sin embargo, recién pudieron concretar una relación a finales del 2024, cuando ambos se encontraban solteros. Así, estuvieron juntos hasta principios de julio de este año, cuando, según informaron algunos periodistas, él habría tomado la decisión de finalizar todo. Los motivos aún no se conocen, pero diversas teorías comenzaron a surgir.

A pesar de esta decisión del polista, Pampita no lo habría dejado de amar, y el periodista reveló que la modelo le hizo un desesperado pedido a su expareja. “Este vínculo continua vía llamados telefónicos. Pampita le imploró llorando volver y él, muy educado, le dijo que por favor lo deje de llamar y respete la decisión que no va a modificar”, expresó en vivo Méndez. La información la habría obtenido de fuentes cercanas a la familia del polista, y aseguró que no hay posibilidades de reconciliación.

Si bien Pampita se muestra disfrutando de las vacaciones con sus hijos, la separación con Martín Pepa le habría golpeado más de lo que parece. La modelo se limitó a confirmar la fecha de su ruptura, y decidió guardarse los motivos para la intimidad. Por el momento, no dio notas a la televisión, por su parte, Pepa también optó por el silencio mediático.

A.E